Eternals: Angelina Jolie n’aurait jamais cru qu’elle jouerait une superhéroïne dans ce film

Angelina Jolie incarne la guerrière immortelle Thena dans Eternals, la prochaine superproduction de Marvel, aux côtés de Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan et Kumail Nanjiani.

Thena, qui était à l’origine la représentante personnelle de la déesse grecque Athéna sur Terre, est l’un des derniers membres des Éternels, des superhéros de race extraterrestre, lesquels sont obligés de sortir de leur cachette et de se réunir pour protéger la Terre de leurs ennemis jurés, les Déviants.

L'actrice oscarisée a avoué qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait jouer dans ce film très attendu, réalisé par Chloe Zhao. «J'aime cette distribution et le fait que nous soyons tous réunis. J'ai signé pour soutenir la vision de Chloe et l'engagement de Marvel à élargir notre vision des superhéros. Courir dans un bodysuit doré n'était pas la façon dont j'imaginais ma quarantaine. Mais c'est de la bonne folie, je pense», a déclaré Angelina Jolie au British Vogue.

La comédienne a raconté que ce rôle a suscité l’inquiétude de ses enfants, lesquels craignaient qu’elle se blesse. Avec humour, elle a mesuré les changements de perspective: «J’ai hâte d’avoir la cinquantaine — je sens que je vais faire mon chemin dans la cinquantaine, a-t-elle déclaré. Nous étions sur le trampoline l’autre jour, et les enfants m’ont avertie: “Non, maman, ne fais pas ça. Tu vas te faire mal!” Et je me suis dit: “Mon Dieu, n’est-ce pas drôle? Il y a eu un jour où j’étais une vedette des films d’action, et maintenant mes enfants me disent de descendre du trampoline parce que je vais me blesser.”»

Eternals devrait sortir le 5 novembre 2021.

