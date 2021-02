Gina Carano accuse Disney de harcèlement

Gina Carano a accusé les patrons de Disney+ et de Lucasfilm d'avoir gâché son talent en la renvoyant de The Mandalorian pour des propos tenus sur Twitter. L'ancienne championne de MMA a été licenciée de la saga ce mois-ci, après avoir comparé le fait d'être conservateur aux États-Unis à celui d'être juif sous l'Allemagne nazie.

Elle a conséquemment été renvoyée, et affirme l'avoir appris « par les réseaux sociaux, comme tout le monde ». Désormais, elle critique le traitement réservé aux employés par la plateforme de streaming. « Je ne suis pas la seule à avoir souffert du traitement de cette entreprise, et je le sais au fond de moi. Je pourrais partager une anecdote qui ferait le bonheur des médias, mais je ne peux pas, car ce serait faire du mal à un ami », a-t-elle dévoilé à Ben Shapiro, ajoutant que « tout le monde a peur de perdre son travail ».

Comme elle l'affirme, elle était prête à « laisser tomber », car elle avait l'impression que « sa tête était mise à prix ». « Ils ont été très clairs sur le fait que leurs employés étaient après moi, donc je me suis dit "Je tomberai en me battant et je resterai fidèle à moi-même". »

Concernant sa publication sur les réseaux sociaux qui lui a valu son renvoi, elle dévoile qu'elle « était inspirée par l'esprit doux des Juifs et ce qu'ils ont vécu » avec l'Holocauste, et qu'elle voulait seulement « rapprocher les gens », en mettant en lumière l'aspect destructeur d'une société qui dresse les gens les uns contre les autres.

Ni LucasFilm, ni Disney+ n'ont pour l'instant répondu.

