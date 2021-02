Pokémon Legends Arceus: un nouveau jeu «open world» de Pokémon pour 2022 [VIDÉO]

Préparez-vous à explorer l’histoire ancienne des Pokémon dans le tout nouveau volet de la franchise, Pokémon Legends Arceus, qui paraîtra sur la Nintendo Switch au début de 2022.

Annoncé vendredi lors d’une présentation Pokémon Presents, le jeu amènera les joueurs dans la région de Sinnoh, la même que dans Diamond et Pearl, mais à une autre époque, qui semble évoquer le passé féodal du Japon.

Autre nouveauté, Pokémon Legends Arceus prendra place dans un monde ouvert, où le personnage aura la tâche de constituer le premier Pokédex de Sinnoh, en explorant la région et en attrapant des Pokémon. Et bien que l’on puisse encore combattre des créatures sauvages, il ne sera visiblement plus essentiel de le faire pour les capturer. Du moins, pour certaines d’entre elles.

En ce sens, dans le court avant-goût présenté vendredi, on peut notamment voir le protagoniste se promener, dans un environnement qui n’est pas sans rappeler The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et candidement lancer une (très vieille) Poké Ball sur un Pokémon au loin.

Au niveau de l’histoire, bien peu de détails ont été partagés pour l’instant, si ce n’est que le Pokémon légendaire Arceus sera au centre de celle-ci. On sait toutefois déjà que l’on aura à choisir notre compagnon pour cette aventure entre trois Pokémon qui arrivent d’autres régions, soit Rowlet d’Alola, Cyndaquil de Johto ou Oshawott d’Unova.

Développé par Game Freak, rappelons que Pokémon Legends Arceus doit paraître au début de 2022 sur la Nintendo Switch.

Il sera précédé à la fin de 2021 par Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, des remakes de Diamond et Pearl, également sur la Switch.

