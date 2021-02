The Legend of Zelda: quel Link est le meilleur?

Pouvez-vous croire que la franchise The Legend of Zelda soufflait 35 bougies cette semaine? C'est plus vieux qu'une bonne partie de nos lecteurs ainsi que des membres de notre équipe, et pourtant, on semble être une majorité de gens à adorer la série.

35 ans de jeux, ça en fait des aventures. On a pensé classer tous les jeux de la série The Legend of Zelda du pire au meilleur en nous basant sur les critiques, mais on a finalement eu une autre idée: identifier nos Link préférés.

Parce que Link, ce n'est pas le gars avec le plus de personnalité dans une franchise de jeux vidéo. Il peut même parfois avoir l'air un peu dull. Mais on l'aime quand même chez Pèse sur Start!

On a donc eu de longues soirées de débats pour déterminer quels Link se sont les plus démarqués au cours des 35 ans de la série The Legend of Zelda. Voici nos arguments!

Link de Breath of the Wild

Nintendo

Est-ce que Link de Breath of the Wild est plus fort que jamais? On pense que oui. Il peut escalader plein de surfaces, utiliser une gigantesque variété d'armes, utiliser des pouvoirs avec sa tablette Sheikah et manger un peu n'importe quoi. Ses combats sont stratégiques et peuvent être adaptés selon les préférences du joueur.

Mais on voit aussi un peu plus de personnalité de la part de Link grâce aux nombreuses (et magnifiques) cinématiques du jeu. On en sait un peu plus sur ses relations avec les autres personnages, et on a même droit à quelques expressions faciales! C'est rare pour Link, ça.

Link de Wind Waker

Nintendo / Gamepedia

Parlant d'expressions faciales, Link est plus expressif que jamais dans Wind Waker! Il a même une bonne dose d'attitude, ce qui accompagne merveilleusement bien cette drôle d'aventure remplie de rebondissements. C'est un tout autre héros, et on l'adore.

Link est inquiet, fatigué, confus, heureux, fâché... on ne l'avait jamais vu comme ça avant! La vidéo ci-dessous démontre parfaitement ce que l'on veut dire.

Link de A Link to the Past

Nintendo / Capture d'écran

On pourrait se demander pourquoi ce Link fait partie de nos Link préférés. Il a sa place dans nos cœurs non pas pour sa monotonie, mais pour son sang-froid. Pensez-y, il se réveille à la suite d’un cauchemar et un appel au secours, décide de quitter le confort de sa maison, sort dans la tempête et tombe dans un trou. Il retrouve son oncle mourant dans un couloir d’un donjon, qui décède dans ses bras. C'est dark.

Malgré toute l’horreur qu’il traverse dans la première minute de cette aventure, il choisit d’affronter l’ennemi sans broncher.

Link d'Ocarina of Time et de Majora's Mask

Nintendo

L'enfant Link est l'un de nos préférés parce qu'on veut instinctivement le protéger. Dans Ocarina of Time, c'est le personnage un peu rejet qui n'a toujours pas de fée. Ça nous rappelle un peu l'école primaire...

Mais la vie a des plans beaucoup plus ambitieux pour lui et il devra s'armer de courage. C'est beau, non?

Et dans Majora's Mask, eh bien, Link est comme dans un monde à l'envers. C'est un jeu profondément sombre, et bien que Link ne soit pas super expressif dans cette aventure, on a de la compassion pour lui et son étrange sort.

C'est dans ces excellents jeux aussi qu'on a vu Link en 3D pour la première fois. C'était important, ça! Et que dire de la fameuse ligne de temps... toute une saga!

Shadow et/ou Dark Link

Nintendo

Difficile de battre ce bonhomme, et pas juste dans un combat. L'idée d'une incarnation totalement cruelle, brutale et méchante de soi-même est franchement terrifiante, et c'est pour ça qu'on adore Shadow et/ou Dark Link.

Toutes les versions de cet adversaire, que ce soit dans The Adventure of Link avec Dark Link ou dans A Link Between Worlds avec Shadow Link, sont marquantes!

