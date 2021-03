New Pokémon Snap: un avant-goût franchement prometteur

La pandémie est venue contrecarrer vos plans de voyage? Pas de soucis. Nintendo comblera bientôt votre soif d’exotisme en vous conviant à un safari-photo avec le très attendu New Pokémon Snap. Et selon un avant-goût obtenu par Le Journal à un mois de la sortie officielle, l’expérience s’annonce franchement emballante.

La popularité de la saga Pokémon ne se dément pas. Vingt-cinq années après l’arrivée des deux premiers jeux vidéo (Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, pour les curieux), Pikachu et sa bande continuent de fasciner les fans de tous âges, réitérant ainsi continuellement leur statut d’icônes de la culture populaire.

Les amateurs du genre ont d’ailleurs de quoi se réjouir puisque ces adorables bestioles s’apprêtent à reprendre du service cette année, et ce trois fois plutôt qu’une. En attendant Diamant étincelant et Perle scintillante, tous deux attendus vers la fin de 2021, la chasse aux pokémons s’ouvrira dès le mois prochain avec New Pokémon Snap.

Si le titre est déjà familier des fans, c’est qu’il s’agit d’une refonte du populaire jeu commercialisé en 1999 sur la console Nintendo 64. La prémisse? Le joueur s’y glisse dans la peau d’un photographe se lançant sur la trace de Pikachu, Octillery, Mangriff, Noeunoeuf et autres Goélise dans l’espoir de garnir son Pokédex de clichés. Simple, oui. Mais tout de même très divertissant pour les amateurs, envieux de voir ces créatures colorées dans leur habitat naturel.

Avancées technologiques

Les fans qui ont passé d’innombrables heures aux commandes du Pokémon Snap originel se retrouveront ainsi en terrain connu lorsque viendra le temps de glisser la nouvelle cartouche dans leur console Nintendo Switch. Mais l’expérience sera tout de même résolument différente, rehaussée par les avancées technologiques récentes. Ça, ça devient évident dès le premier coup d’œil, comme a pu en témoigner Le Journal lors d’une démonstration en avant-première, il y a une dizaine de jours.

Dès les premières images, un constat s’impose de lui-même: ce New Pokémon Snap est franchement magnifique. Certes, les cultissimes créatures sont d’une beauté jusqu’ici inégalée, mais l’esthétique des environnements colorés dans lesquels elles évoluent, elle, a également été élevée de plusieurs crans. Que ce soit un paysage verdoyant, une plage paradisiaque ou encore des dunes sablonneuses à perte de vue, chaque univers fait preuve d’un souci du détail évident, le rendant du coup incroyablement invitant.

Au fait, pas besoin d’être un fin connaisseur de l’univers complexe des pokémons, ni même d’en connaître les grandes lignes, pour éprouver un plaisir presque démesuré en apercevant Pikachu s’élancer sur une plage tropicale. Il se dégage d’ailleurs une certaine zénitude, un sentiment de plénitude même, au cours de l’exploration de ces contrées exotiques aux couleurs apaisantes.

Orbes lumineux

Dans leur exploration, les joueurs ne seront pas munis d’un simple appareil photo. Belle nouveauté, ils disposeront ici d’orbes lumineux (appelés Lumina Orbs dans la version anglaise du jeu) leur permettant d’éclairer les pokémons qu’ils croisent, ou simplement de les faire réagir.

Car oui, ces bestioles réagissent à la présence de l’explorateur, étranger dans leur habitat. Certains s’approcheront de l’appareil par curiosité, d’autres préféreront se cacher. Dans ces cas, il faudra user de ruse et d’ingéniosité pour les inciter à prendre la pose devant l’objectif.

Parlant de cet objectif, il sera désormais contrôlé par les manettes de jeu de la Nintendo Switch munies de détecteurs de mouvement. Résultat: des manœuvres plus instinctives, plus fluides et, ultimement, infiniment plus agréables.

Autre nouvelle fonction permise par les technologies actuelles? L’incorporation du web. Les chasseurs de pokémons pourront partager leurs clichés avec leurs amis, mais également d’autres aficionados situés à travers le monde.

Bref, fans de pokémons, soyez aux aguets. Car ce New Pokémon Snap promet une expérience entièrement revue, renouvelée et dépaysante.

Et d’après ce qu’on a vu, le jeu remplira chacune de ces promesses.

New Pokémon Snap sera disponible sur Nintendo Switch à compter du 30 avril.