Razer va commercialiser son fameux masque RGB «Project Hazel»

Vous souvenez-vous du fameux masque «Project Hazel» dévoilé par le fabricant Razer en janvier dernier?

Oui, on parle bien de ce drôle de masque N95 réutilisable, doté d’un amplificateur vocal, d’une ventilation active et, parce qu’il est question de Razer, de coquets jeux de lumière RGB. Le même, avec sa «fenêtre» transparente, qui vient avec un étui qui rechargera l’appareil en plus de le désinfecter à l’aide de rayons ultraviolets.

Eh bien, dans un vrai coup de théâtre, l’entreprise américaine a décidé qu’elle commercialiserait finalement le prototype présenté au salon CES en début d’année. Pour celles et ceux qui trouvaient le masque intelligent profondément futuriste, gageons que ce sera une bonne surprise!

«Le Project Hazel va devenir réalité. Nous allons faire en sorte que ça se réalise et je crois que nous allons tous, malheureusement, porter des masques pour encore un long moment», a déclaré le PDG de Razer, Min-Liang Tan, en entrevue avec Yahoo Finance. En ce sens, celui-ci croit que l’accessoire sera encore pertinent «quand les vaccinations et tout aura été déployé».

Pour le moment, on ne sait toujours pas quand le masque Project Hazel sera offert ni combien il faudra débourser pour se donner un petit air de Bane futuriste. Il faudra aussi voir s’il sera homologué par les différentes agences de santé.

Cela dit, on n’aurait jamais parié, il y a un an et demi, qu’on verrait un tel produit être commercialisé en 2021... On imagine qu’on n’a pas fini d’être surpris.

