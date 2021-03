Black Widow: Scarlett Johansson et Florence Pugh étaient malades pendant le tournage

Scarlett Johansson et Florence Pugh ont toutes deux dû affronter une pneumonie pendant le tournage de Black Widow. La réalisatrice Cate Shortland a comparé le tournage du film de Marvel à une sorte de «service militaire» lors d'une interview avec The Gentlewoman.

Elle a expliqué que ses deux vedettes principales étaient toutes deux malades pendant le tournage, mais elle les a félicitées d’avoir tenu bon.

«C'était comme être à l'armée. À la fin, Scarlett et sa covedette Florence Pugh tournaient toutes les deux alors qu'elles étaient malades avec une pneumonie», a-t-elle expliqué.

Dans le film, les deux actrices incarnent Yelena Belova et Natasha Romanoff, deux itérations de la superhéroïne titulaire, dont la sortie est prévue le 9 juillet. Elles ont tourné en Norvège, au Maroc, au Royaume-Uni et aux États-Unis sur une période de quatre mois. Un travail éreintant, qui n'a pas empêché Scarlett Johansson de rester elle-même sur le tournage, comme l'a révélé Cate Shortland.

«Elle est totalement sans prétention, ce qui la rend très agréable à côtoyer. Elle plaisante avec l'assistant ou le livreur, il n'y a pas de hiérarchie. Elle apprécie les gens et elle fait en sorte que les gens se sentent appréciés», a-t-elle confié.

