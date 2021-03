Black Widow au cinéma... et sur Disney+ en juillet prochain

Black Widow, la très attendue superproduction de Marvel, avec Scarlett Johansson et Florence Pugh, sortira désormais le 9 juillet au lieu du 7 mai, et ce, simultanément au cinéma et sur Disney+.

Cruella, avec la lauréate d'un Oscar Emma Stone, dans l'histoire de l'origine de la méchante emblématique des 101 Dalmatiens, Cruella d'Enfer, suivra la même stratégie et paraîtra en salle et sur Disney+ le 28 mai.

«L'annonce d'aujourd'hui reflète notre volonté d'offrir un choix aux consommateurs et de répondre aux préférences changeantes du public», a déclaré Kareem Daniel, président de la distribution des médias et du divertissement de Disney, dans un communiqué.

Les utilisateurs de Disney+ devront toutefois payer des frais de location supplémentaires pour regarder Black Widow et Cruella sur le service de streaming. Un système de tarification similaire a également été utilisé pour Mulan lorsque le film est sorti directement sur Disney+ en septembre, et plus récemment, pour Raya et le dernier dragon.

Disney a également annoncé que Luca, le film de Pixar sur le passage à l'âge adulte, sera directement diffusé sur Disney+ en juin, sans sortie en salle.

On a aussi appris que les dates de sortie de plusieurs autres films prévus en 2021 seront décalées, notamment Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Marvel, qui sortira désormais dans les salles le 3 septembre, tandis que le film d’action Free Guy de Ryan Reynolds sortira au cinéma le 13 août.

The King's Man: Première mission a été reporté d'août au 22 décembre 2021, Deep Water sortira en janvier 2022 et Mort sur le Nil, en février 2022.

