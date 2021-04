12 films à regarder pour s'évader de la réalité

Vous avez besoin d'un break mental? On vous comprend.

Pèse sur start a déjà fait quelques suggestions de jeux vidéo pour s'évader un peu de la réalité, mais là, on va vous proposer quelques idées de films à regarder. Des films qui vous transporteront dans un autre univers, là où les conférences de presse sur les mesures sanitaires n'existent pas.

Vous pourrez facilement retrouver ces films sur des plateformes de diffusion, ou même les louer via plusieurs services. On propose un peu de tout, alors tout dépend de vos goûts!

1. La série Indiana Jones

Même si vous avez vu Temple of Doom 50 fois, c'est peut-être le bon moment de recommencer à partir de Raiders of the Lost Ark. Les aventures d'Indy et sa bande vous permettront de décrocher de la réalité et de voyager... mentalement. Vous pouvez quand même éviter The Kingdom of the Crystal Skull, toutefois.

2. Le voyage de Chihiro (Spirited Away)

Ce film oscarisé de Studio Ghibli, réalisé et écrit par Hayao Miyazaki, est devenu un vrai classique de l'animation. Vous serez transporté dans un monde imaginaire parfois épeurant, mais rempli de leçons de vie. Si vous avez un film de Miyazaki à voir, c'est celui-ci. Mais, on vous suggère quand même d'aller voir ses autres films, qui valent aussi le détour.

3. Le roi lion

Le roi lion, c’est des chansons qu’on connaît par cœur, une trame sonore époustouflante et une histoire qui retient notre attention du début à la fin. Laquelle choisir entre la version de 1994 et 2019? Vous choisissez la version qui vous fait le plus de bien!

4. Les films Star Wars, dans l'ordre qui vous plaira

Des films de Star Wars, il n'en manque pas. On sait que les épisodes I, II et III sont souvent boudés, mais pourquoi ne pas leur redonner une chance? Ça rendra la finale de la saga Skywalker encore plus satisfaisante.

5. 40 ans et encore puceau (40-Year-Old Virgin)

Ça fait déjà plus de 15 ans que cette comédie légendaire de Judd Apatow est sortie! Steve Carell, qui incarne le rôle principal, est au sommet de sa forme.

6. La série Harry Potter

La longue série de films Harry Potter vous gardera certainement occupés durant plusieurs heures. Évidemment, c'est peut-être l'occasion aussi de lire les livres!

7. La Matrice (The Matrix)

La première aventure de Neo et sa bande est la meilleure.

8. Le magicien d'Oz (The Wizard of Oz)

À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé Le magicien d'Oz?

9. Retour vers le futur (Back to the Future)

Regarder Retour vers le futur, c'est toujours une bonne idée!

10. Demi-frères (Frangins malgré eux, Step Brothers)

Parce que des fois, on a juste besoin d'un peu de niaiseux.

11. Tous les films de Marvel, dans l'ordre

Vous ne savez pas par où commencer? On avait sorti un guide à suivre juste avant l'arrivée d'Avengers: Endgame!

Bon, les films de la MCU ne sont pas tous extraordinaires, mais vous n'allez certainement pas manquer de trucs à visionner si vous vous retapez toute la série.

12. L'école du Rock (School of Rock)

C'est en voulant payer son loyer que le personnage de Jack Black devient remplaçant dans une école, en usurpant l'identité de son colocataire. Il découvre rapidement le talent musical des étudiants et décide de monter un concert musical avec eux, mais il y aura quelques obstacles sur son chemin. C'est drôle, léger et bon pour le moral.

D'AUTRES TRUCS DOUX À REGARDER:

