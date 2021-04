Comment vendre plus facilement ses cartes Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh!

Les utilisateurs d'eBay désireux de se séparer de cartes de collection, Magic: The Gathering, Pokémon ou autres, vont bientôt pouvoir les scanner avant de les mettre en vente plus facilement. Ce dispositif, disponible dès la fin avril via l'application mobile d'eBay, devrait s'avérer plus fiable et rapide à la fois pour les vendeurs, mais aussi pour les acheteurs potentiels.

• À lire aussi: New Pokémon Snap: voyez 5 magnifiques minutes du jeu [VIDÉO]

• À lire aussi: Quelqu’un a payé une somme record de 660 000 $US pour Super Mario Bros.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, publier son annonce devrait notamment prendre deux fois moins de temps, l'idée étant aussi de garantir aux acheteurs des informations fiables, car collectées directement depuis ce qu'il y a d'écrit sur la carte.

Au moment de mettre en vente sa carte, après avoir indiqué son nom ou celui de sa collection, il sera demandé de la numériser. Dès lors, une liste de correspondances possibles apparaîtra, avec pour chacun des détails tels que le numéro et le type de la carte, sa puissance, sa rareté, etc. Il suffira alors de sélectionner la bonne correspondance pour retrouver son annonce préremplie avec moult détails. Reste juste ensuite à ajouter l'état de la carte, son prix et ses éventuels frais d'expédition pour compléter son annonce.

Cette nouvelle fonctionnalité doit arriver fin avril sur l'application mobile d'eBay, sous iOS et Android. Ce sont d'abord les cartes Magic : L'Assemblée qui seront concernées puis, dès mai, Pokémon et Yu-Gi-Oh! avant, plus tard dans l'année, les cartes de sport et autres à collectionner.

• À lire aussi: Des cartes Pokémon se vendent à prix d’or en ligne

Chaque minute, ce sont 119 nouvelles cartes à collectionner qui sont répertoriées sur eBay. Dans le même temps, environ 90 trouvent preneur, soit quelque 45 millions de ventes réalisées rien qu'en 2020. Il s'agit d'un engouement sans précédent sur le site, d'où l'apparition de cette nouvelle fonctionnalité visant à faciliter leur mise en vente.

Une carte Charizard holographique de 1999 a récemment été vendue à plus de 310 00$US sur eBay.

À REGARDER AUSSI

s