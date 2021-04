New Pokémon Snap: voyez 5 magnifiques minutes du jeu [VIDÉO]

Nintendo a publié un extrait de plus de 5 minutes de New Pokémon Snap sur YouTube et on ne tient plus en place. Des Pokémon adorables et souriants, ça fait du bien à l'âme, non?

Comme l'original de 1999, votre personnage doit photographier des Pokémon dans leur habitat naturel. L'extrait publié en japonais et partagé par NintendoLife présente quelques créatures que l'on pourra croiser durant notre aventure. Mais, il y en a plus de 200 dans le jeu, alors on ne sait pas encore tout!

Pas besoin de comprendre le japonais pour se réjouir de cet extrait. Les couleurs de l'environnement sont magnifiques et les animations s'annoncent plutôt amusantes. On constate aussi qu'il sera possible d'ajouter des éléments à nos photos de Pokémon, comme des lunettes, un chapeau ou une boucle à la créature photographiée.

New Pokémon Snap débarque sur Nintendo Switch le 30 avril 2021. Voici où le précommander dès maintenant.

