The Falcon and The Winter Soldier: vous pouvez maintenant regarder danser le Baron Zemo pendant une heure

Attention, le texte suivant pourrait révéler quelques petits divulgâcheurs de la série The Falcon and The Winter Soldier.

Quel plaisir de voir le Baron Zemo danser avec entrain dans une boîte de nuit. Imaginez maintenant l’observer avec attention pendant une heure!

• À lire aussi: Streaming: Netflix obtient les droits exclusifs d’Uncharted, des prochains Spider-Man et de plusieurs autres films de Sony

• À lire aussi: Tom Cruise: on a dû lui demander d'arrêter de sourire pendant ses cascades

Croyez-le ou non, c’est la petite gâterie qu’a offerte Marvel jeudi aux fans de la série The Falcon and The Winter Soldier, diffusée sur Disney+ depuis la mi-mars.

Oui, une heure de Zemo, interprété par le toujours très excellent Daniel Brühl, qui se déhanche sur un plancher de danse. C’est bel et bien sur YouTube, et par le fait même, intégré dans le texte que vous êtes en train de lire.

N’est-ce pas merveilleux?

Pour la petite histoire, le vilain de Captain American: Winter Soldier est de retour dans The Falcon and The Winter Soldier pour donner un coup de main à nos deux héros et doit à un moment se camoufler dans la foule d’une boîte de nuit.

C’est alors que Brühl, dans la peau du Baron, offre quelques mouvements de danse à la fois réservés et drôlement assumés. Cela a évidemment aussitôt fasciné internet, qui, en raison de la courte séquence lors de l’épisode, en a réclamé encore plus.

Marvel a donc partagé, hier sur YouTube, un montage d’une heure (une heure!) du Baron Zemo qui fait de son mieux pour enflammer les planches sans trop attirer l’attention.

Ça aura peut-être fonctionné dans la boîte de nuit fictive, mais certainement pas sur la toujours très surprenante et étrange planète web. En tout cas, on ne s’en plaindra pas!

s