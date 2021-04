Un remake de Last of Us pour la PS5 serait en préparation chez Naughty Dog

Près de huit ans après la parution de Last of Us sur PS3, un remake du classique d’horreur-aventure serait en préparation pour la PS5, indique Bloomberg.

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [AVRIL 2021]

Selon les informations du journaliste Jason Schreier, une petite équipe de Sony située à San Diego, Visual Arts Service Group, était à l’origine du projet, mais le développement aurait été finalement confié à Naughty Dog, le studio phare derrière l’original.

Visual Arts Service Group, mené par Michael Mumbauer, aurait lancé le travail sur le remake, surnommé T1X, il y a quelques années. L’équipe, qui soutenait habituellement les autres studios de Sony, souhaitait plancher sur son propre jeu et aurait ainsi choisi de faire une relecture du titre de 2013 pour la PS5.

Image courtoisie Naughty Dog The Last of Us

Cependant, Schreier avance que le petit studio n’aurait jamais eu un appui en bonne et due forme de la part de Sony, qui aurait gardé l’existence du projet secret et refusé d’accorder un budget supplémentaire à Visual Arts Service Group. Et après que le grand patron de PlayStation Studios, Herman Hulst, eut supposément trouvé le remake trop dispendieux à produire, l’équipe de Mumbauer aurait finalement été attitrée pour soutenir Naughty Dog dans le développement de Last of Us Part II.

Une fois le deuxième volet de la franchise livré, le travail sur le remake de Last of Us aurait toutefois redémarré, mais Sony aurait aussi, à ce moment-là, transféré plusieurs membres de Naughty Dog sur le projet. Progressivement, le studio original aurait ainsi pris le contrôle du développement du remake.

Malheureusement, ce dénouement aurait alors poussé Michael Mumbauer et d’autres développeurs de Visual Arts Service Group à quitter le navire. Naughty Dog poursuivrait malgré tout le travail sur la refonte PS5 de Last of Us.

Pas de feu vert pour Days Gone 2

Par ailleurs, ce ne serait pas la seule situation délicate à provenir des studios de PlayStation au cours des derniers mois.

En ce sens, toujours selon Bloomberg et Jason Schreier, Sony Bend, le studio derrière Days Gone, aurait récemment tenté de proposer une suite à leur aventure de zombies de 2019, mais aurait essuyé un refus de la part de la direction de PlayStation.

Image courtoisie Sony Bend

Sony aurait alors assigné une partie de l’équipe basée en Oregon à appuyer Naughty Dog pour le développement d’un titre multijoueur et une autre à aider le même studio sur un nouveau titre d’Uncharted.

Mécontents de leurs nouvelles tâches, quelques employés auraient à ce moment-là quitté Bend. Le studio, de peur de se faire avaler par Naughty Dog, aurait alors demandé d’arrêter de travailler sur le prochain Uncharted.

Sony aurait supposément obtempéré le mois dernier et l’équipe plancherait désormais sur un de ses propres projets. Il resterait toutefois à découvrir la teneur de celui-ci.

s