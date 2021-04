Tous aux abris, l’anime de Godzilla s’en vient sur Netflix en juin [BANDE-ANNONCE]

Le nouvel anime du monstre géant chéri de tous, Godzilla Singular Point, arrivera finalement sur Netflix en juin partout dans le monde, a dévoilé ce mardi le diffuseur Web sur Twitter.

Netflix a également profité de l’occasion pour partager une autre bande-annonce de la série, qui comptera 13 épisodes et, sans grande surprise, mettra de l’avant un duo de personnages qui tentera de sauver le monde d’une sauvage destruction aux mains d’un grand lézard affamé.

Soulignons que Godzilla aura d’ailleurs droit à un tout nouveau design dans l’anime, qui se joindra à une grande collection de titres dédiés à la créature japonaise déjà sur Netflix.

De quoi vous mettre en appétit d’ici juin prochain!

