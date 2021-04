C'est officiel, Michael Keaton va reprendre le rôle de Batman

Michael Keaton sera de retour dans le rôle de Batman pour le film The Flash.

Plusieurs sources avaient affirmé en début d'année que l'acteur, qui a incarné le héros dans Batman en 1989, puis dans Batman Returns en 1992, et Ben Affleck, qui a joué le superhéros en 2016, puis en 2017, reprendraient tous deux le rôle pour le film consacré au superhéros Flash, réalisé par Andy Muschietti et mettant en vedette Ezra Miller.

Dans une interview accordée à Deadline, Michael Keaton avait alors expliqué qu'il n'avait toujours rien signé parce qu'il était inquiet à l'idée de travailler au Royaume-Uni dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Toutefois, le tournage du film ayant officiellement commencé à Londres lundi, et puisque la courbe des cas de COVID-19 demeure basse, les représentants de l'agence de talents de Michael Keaton, ICM Partners, ont confirmé à The Wrap qu'il reviendrait dans le rôle de Batman.

Selon la publication, The Flash ne tiendra pas compte des films Batman Forever (1995) et Batman & Robin (1997) – dans lesquels jouaient respectivement Val Kilmer et George Clooney –, mais continuera d'explorer le personnage de Batman incarné par Michael Keaton.

Largement inspirée du cross-over Flashpoint de DC Comics, paru en 2011, l'histoire suit Barry Allen/Flash alors qu'il voyage dans le temps pour empêcher la mort de sa mère. Sans le vouloir, il crée accidentellement un univers parallèle, protégé par le Batman de Michael Keaton, qui a maintenant 30 ans de plus.

The Flash, avec Kiersey Clemons, Sasha Calle et Ron Livingston, devrait sortir en novembre 2022.

