The Flash: Michael Keaton hésite à reprendre le rôle de Batman

Michael Keaton n’est pas encore certain de renfiler le costume de Batman dans The Flash comme le veut la rumeur depuis plusieurs mois. En fait, l’acteur a quelques hésitations vis-à-vis le rôle, et ce, pour une raison bien précise.

«C’est à cause de la COVID, a déclaré l’acteur de 69 ans lors d’un entretien accordé à Deadline. Je suis inquiet. Je garde un œil sur la situation autour de la COVID au Royaume-Uni plus que sur tout autre chose. Ça va décider de tout, et c’est pourquoi je vis en dehors de la ville, ici, sur mes sept hectares, en restant loin de tout le monde, parce que la COVID m’inquiète vraiment. Alors, c’est la première chose [à laquelle je pense] pour tout projet. Je regarde ça et je me dis, "Est-ce que cette chose va me tuer, littéralement?" Et vous savez, si ce n’est pas le cas, alors ensuite on pourra parler.»

Ailleurs dans l’entrevue, Michael Keaton a également confié que, même s’il avait incarné deux fois Batman au cinéma, ainsi que le vilain Vulture dans Spider-Man: Homecoming, sa connaissance des univers DC et Marvel restait très limitée.

«Ma connaissance du folklore autour de tous ces superhéros de comics et cette culture est extrêmement limitée, a-t-il confié. Je me suis dit, ça va être amusant. Ça s’intègre à ma vie et à mon agenda.»

