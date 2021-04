Vin Diesel va jouer dans un film sur le jouet Rock 'Em Sock 'Em Robots

Vin Diesel a signé pour jouer dans un film d'action basé sur le jouet Rock 'Em Sock 'Em Robots.

• À lire aussi: C'est officiel, Michael Keaton va reprendre le rôle de Batman

• À lire aussi: Vin Diesel pense que Paul Walker lui a «envoyé» John Cena pour Fast & Furious 9

• À lire aussi: Un film de «Rapide et dangereux» dans le «Monde jurassique» pourrait voir le jour

L'acteur de Fast & Furious sera la vedette du projet, qui est basé sur le jeu créé par Mattel en 1966, qui met en scène des robots qui s'affrontent.

La division cinématographique de la société de jouets, Mattel Films, a confirmé le projet, avec Ryan Engle à l'écriture du scénario, et Kevin McKeon à la réalisation. La société de production de Vin Diesel, One Race Films, s'est associée à Universal sur le projet, que l'acteur produira également. «Prendre Rock 'Em Sock 'Em, avec Mattel comme partenaire et en s'associant avec Universal, avec qui j'ai eu autant de succès en créant de nouveaux univers et de nouvelles franchises, c'est vraiment excitant», a-t-il déclaré dans un communiqué. Vin Diesel a un partenariat de longue date avec Universal, en raison du succès de la franchise Fast & Furious.

Le film Rock 'Em Sock 'Em se concentrera sur un père, joué par Vin Diesel, et son fils qui forment un lien improbable avec une machine de guerre avancée. Selon Deadline, le rôle du fils n'a pas encore été attribué.

«Nous sommes fiers de donner vie sur grand écran à cette franchise emblématique de Mattel avec nos partenaires extrêmement talentueux que sont Vin Diesel, One Race Films et Universal. Notre riche bibliothèque de franchises continue de produire des histoires fascinantes et nous sommes impatients de créer ce qui sera certainement une aventure d'action palpitante pour toute la famille avec Rock 'Em Sock 'Em Robots», a indiqué Robbie Brenner, productrice de Mattel Films.

À REGARDER

s

s