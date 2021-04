Ratchet & Clank: Rift Apart dévoile enfin le nom de la nouvelle protagoniste dans une bande-annonce éclatée

Sony annonçait ce matin une diffusion State of Play pour Ratchet & Clank: Rift Apart qui sera diffusée ce jeudi. En prime, le jeu a une nouvelle bande-annonce qui dévoile enfin le nom de la nouvelle protagoniste, Rivet!

Bande-annonce Ratchet & Clank: Rift Apart

Dans la bande-annonce éclatée, on en sait enfin un peu plus sur Rivet, une lombax qui jouera visiblement un rôle important dans l'histoire. Si l'on se fie aux images, il sera possible de jouer avec elle aux côtés du charmant Clank. Selon Insomniac Games, « Rivet est une lombax combattante de la résistance d'une autre dimension, où l'empereur maléfique Nefarious chasse tous ceux qui s'opposent à lui ».

C'est toutefois à la diffusion State of Play qu'on en saura réellement plus sur le jeu. L'événement aura lieu le jeudi 29 avril à 17h HAE et on nous promet 15 minutes de gameplay!

Ratchet & Clank: Rift Apart fait partie de la courte liste de jeux totalement exclusifs à la PlayStation 5 qui ont été annoncés pour le moment. La sortie du jeu est prévue pour le 11 juin 2021.

Justement, si vous avez une PlayStation 5 et êtes membre PS Plus, vous pouvez vous procurer le Ratchet & Clank précédent gratuitement dans le cadre de PS Plus Collection. C'est un vrai bijou comme jeu et je le suggère fortement!

