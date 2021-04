PS5: 17 modèles de DualSense que l’on voudrait que Sony commercialise

Chez Pèse sur start, on trouve que la DualSense, la manette qui accompagne la PS5, est pas mal incroyable. Kazzie l’a dit plus d’une fois, Raphaël aussi et on imagine que Christine fera de même lorsqu’elle accueillera un jour la toute dernière console de Sony chez elle.

Toutefois, presque six mois après sa sortie, la DualSense garde un petit défaut. Oui, certains semblent avoir des problèmes de drift avec ses sticks analogiques, mais ce dont on veut vous parler aujourd’hui, c’est sa couleur.

Elle est blanche, un peu clinquante, mais aussi un peu sobre. Bref, elle n’est pas laide-laide, mais elle n’est pas belle-belle non plus. En ce sens, ce qu’on souhaiterait très fort, c’est que Sony propose (enfin) la DualShock dans de nouveaux motifs et couleurs.

Quelques personnes, comme Kazzie et Raphaël, justement, attendent la nouvelle fournée de manettes pour en acheter une deuxième. On aimerait donc que PlayStation imite Microsoft et ses nombreuses variantes de contrôleurs de Xbox Series X/S et se mette à la planche à dessin sans tarder.

Ainsi, parce qu’elle est composée de rêveurs, mais aussi de personnes assez serviables, l’équipe de Pèse sur start a imaginé de nouveaux modèles de DualSense pour aider Sony à se mettre en marche. En d’autres mots, volez-nous nos designs et embrayez, s’il vous plaît.

Pour votre plaisir et pour donner un coup de main à PlayStation, voici donc nos suggestions:

La DualSense translucide

Montage Christine Lemus

La DualSense édition Tom Cruise

Montage Christine Lemus

La DualSense spatiale

Montage Christine Lemus

La DualSense tigrée

Montage Christine Lemus

La DualSense Gudetama

Montage Christine Lemus

La DualSense Hello Kitty

Montage Christine Lemus

La DualSense fibre de carbone

Montage Christine Lemus

La DualSense Switch Lite Bleu

La DualSense PS1

La DualSense swamp

La DualSense rose

La DualSense Fast & Furious

La DualSense biscuits

La DualSense turquoise

La DualSense piscine

La DualSense orange

La DualSense Guy Fieri

