Pokémon GO Fest de retour cet été

Dresseurs, réjouissez-vous: Pokémon GO Fest est de retour cet été sous la forme d'un événement mondial, du 17 au 19 juillet 2021.

En raison de la pandémie, l'édition 2020 de Pokémon GO Fest avait été plutôt virtuelle qu'en personne. Les joueurs peuvent donc s'attendre à un événement semblable cette année, mais avec plein de nouvelles surprises.

Niantic souligne dans son communiqué que 2021 marque à la fois le 25e anniversaire de Pokémon et le 5e anniversaire de Pokémon GO. Le festival sera donc un événement à ne pas manquer!

« J'ai vraiment très hâte! L'événement de l'année passée a connu quelques problèmes techniques, mais somme toute ça a été un très bon événement, avec une grande variété de spawns, certains plus exotiques que d'autres, sans devenir un « gimme » où tu payes pour avoir tous les shinys du monde. J'ai rempli à peu près la moitié de ma wishlist et c'était parfait comme ça! La journée « Team Rocket et Raids Légendaires » était aussi une belle activité, en plus il faisait beau et on s'est promenés avec des amis en quête de raids un peu partout dans le quartier. Clairement le plus de fun que j'ai eu pour 20$ depuis longtemps. On ne sait pas trop encore ce qu'ils nous réservent cette année, mais ça devrait être festif! », a déclaré Éric Samson, un grand adepte de Pokémon GO montréalais et fan de Pèse sur Start.

Bien dit, Éric.

C'est donc un rendez-vous du 17 au 18 juillet 2021! On vous tient au courant de la mise en vente des billets d'entrées.

