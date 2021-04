10 choses originales à faire avec un AirTag

Oui, l’AirTag permet de retrouver ses objets perdus, comme ses clés ou sa sacoche. Mais ce n’est là que le début. Avec un peu d’imagination, on peut faire beaucoup plus avec le nouvel accessoire d’Apple.

Chasse au trésor

L’AirTag n’est pas un dispositif de suivi Bluetooth comme les autres. Grâce à sa puce utra wideband (UWB), l’appareil peut en effet être détecté avec beaucoup plus de précision. La fonction «Rechercher à proximité» de l’application Localiser sur iOS permet ainsi de voir une flèche qui nous guide dans la direction de l’appareil et la distance qui nous sépare de ce dernier.

Voilà qui en fait l’outil idéal pour une chasse au trésor. Avec un jeune enfant, on peut cacher l’appareil dans la cour, par exemple, lui remettre notre téléphone et le lancer à l’aventure.

Photo : Maxime Johnson L’application Localiser sur iOS permet de retrouver un AirTag caché pour une chasse au trésor.

Avec un plus vieux, on peut même cacher l’AirTag plus loin dans le quartier. L’appareil n’est pas doté d’une puce GPS, mais il sera détecté d’une manière anonyme par tous les utilisateurs d’iPhone qui passeront à proximité, ce qui permettra au jeune de le voir sur une carte. Les chasses au trésor sont surtout pour les enfants, mais on peut aussi imaginer une chasse pour adultes, où l’appareil serait par exemple caché dans une tour de bureaux.

D’ailleurs, notons que si un inconnu le retrouve, ce dernier ne pourra pas le voler (du moins, il ne pourra pas le réinitialiser sans votre consentement, et vous pourrez le retracer).

Ruban à mesurer

La fonction «Rechercher à proximité» de l’AirTag permet aussi de connaître la distance entre le téléphone et l’accessoire, à environ 10 centimètres près. À l’extérieur, la portée semble d’une dizaine de mètres environ, selon mes tests. On peut se rendre plus loin, jusqu’à 20-25 mètres, mais la précision diminue. Pour avoir une idée générale de la taille d’une maison, d’une cour ou d’un terrain de sport, il suffit donc de déposer l’AirTag à une extrémité et de s’en éloigner.

C’est moins précis qu’avec un véritable ruban, mais la distance mesurable est beaucoup plus grande, ce qui peut être avantageux.

Accessoire de construction

Photo : Maxime Johnson Le signal UWB de l’AirTag peut être détecté au travers d’un mur ou d’un plancher.

Le signal UWB de l’AirTag est assez puissant pour être détecté à travers les murs. Voilà qui peut être pratique quand on a besoin de savoir, par exemple, où sa perceuse ressortira dans une autre pièce, ou encore ce qu’il y a dans le sous-sol à un certain endroit.

La technologie n’est pas précise au millimètre près, les professionnels voudront donc utiliser de vrais outils, mais l’AirTag est tout de même intéressant pour avoir une idée générale de ce qui se cache de l’autre côté d’une surface.

Trouver son ami à Osheaga

Photo : Maxime Johnson L’AirTag pourrait s’avérer un outil précieux pour retrouver ses amis dans les foules.

Il existe des applications pour retrouver ses amis dans un évènement bondé, mais leur précision est souvent douteuse dans les grands rassemblements. Échangez un AirTag avec votre ami, et vous pourrez utiliser la puce UWB pour vous guider jusqu’à lui dans la foule. Voilà qui pourrait vous éviter quelques «t où?», «je suis derrière le gars avec le chapeau», «je suis là, t’es rendu où?» et autres textos palpitants du genre.

Pisteur de bagages

Photo : Maxime Johnson Apple vend différents accessoires pour installer l’AirTag sur d’autres objets, comme la Lanière pour AirTag (39$).

Il n’y a pas beaucoup d’activités plus désagréables que d’attendre ses bagages à l’aéroport. Ce n’est pas l’attente elle-même le problème, mais plutôt le fait de devoir constamment regarder la chute à bagages plutôt que de répondre à ses courriels, discuter avec quelqu’un ou terminer en vitesse le film débuté dans l’avion.

Il y a aussi une ambiance malsaine devant ces tapis roulants, comme s’il y avait une course entre tous les voyageurs pour savoir qui sera le premier à quitter les lieux. C’est la dernière microagression qui nous sépare de notre maison et de nos pantoufles. N’importe quoi qui pourra rendre l’expérience plus agréable sera apprécié.

Un AirTag dans ses bagages pourrait indiquer quand sa valise arrive, et où elle se situe lorsqu’elle atteint le convoyeur, sans qu’on ait besoin de jouer du coude. Ça permet aussi d’éviter de se demander pour la huitième fois si quelqu’un est parti avec elle pendant qu’on regardait ailleurs.

Détecteur de mouvements

Apple a ajouté quelques fonctionnalités à l’AirTag pour s’assurer que celui-ci ne soit pas utilisé pour pister les gens. Vous ne pouvez pas le mettre dans le sac à dos de quelqu’un, par exemple, parce que l’iPhone de la personne va détecter l’AirTag si vous n’êtes pas à proximité. Et si elle n’a pas d’iPhone, l’accessoire va émettre un son après un certain temps pour indiquer sa présence.

Après trois jours loin de vous, l’AirTag émet une alerte dès qu’il est déplacé.

Cette fonctionnalité permet donc de s’en servir comme d’un détecteur de mouvements, qui pourrait effrayer les voleurs qui tentent d’entrer dans votre chalet ou votre cabanon, par exemple (s’ils entrent par la porte où celui-ci est attaché et s’ils ont la frayeur facile, évidemment).

Espionner la poste

Photo : Maxime Johnson Postez un AirTag avec votre colis pour suivre ses déplacements.

Vous êtes-vous déjà demandé le chemin emprunté par les colis que vous postez? Moi, oui, surtout lorsque ceux-ci semblent figés plusieurs jours dans le triangle des Bermudes canadien (aussi connu sous le nom de Mississauga). Désormais, vous pouvez le savoir, en ajoutant un AirTag à votre paquet.

Vous ne pourrez le suivre que lorsque le colis sera à proximité d’un iPhone, cela dit, mais il risque d’en croiser quelques-uns sur sa route. En prime, vous pourrez même comparer l’aller et le retour, lorsque la personne à qui vous avez envoyé le paquet vous retournera l’AirTag (ces petits accessoires sont quand même vendus 39$ l’unité, ou 129$, après tout).

Détecteur d’animal de compagnie

Photo: Maxime Johnson L’AirTag pourrait être populaire chez les propriétaires d’animaux de compagnie.

S’il a été conçu pour suivre des objets, et non des êtres vivants, il est clair que l’intérêt de l’AirTag pour les animaux de compagnies est grand. Avec son format qui peut facilement être caché dans un collier conçu à cet effet et son autonomie d’un an, le suivi d’animaux pourrait même devenir l’un des principaux usages de l’appareil.

Caché sur le collier d’un chat, celui-ci peut vous permettre de le retrouver facilement lorsqu’il est caché sous le sofa, par exemple. Même chose pour un chien. Si celui-ci se sauve à l’extérieur et qu’il se perd, vous n’aurez qu’à ouvrir Localiser pour le retracer. L’appareil n’a pas la précision d’un pisteur GPS, mais ces derniers nécessitent une carte SIM et un abonnement pour fonctionner, ce qui n’est pas le cas avec l’AirTag. L’accessoire n’est pas parfait pour cet usage, mais c’est un entre-deux qui trouvera certainement preneur.

Détecteur de vélo volé

Avec son format de la taille d’un petit macaron, l’AirTag peut facilement être installé sous la selle d’un vélo, ce qui devrait vous aider à le retrouver en cas de perte. La sonnerie de l’appareil risque d’alerter le voleur après quelques jours, mais vous aurez tout de même un peu de temps pour réagir.

Localisateur de drink

Photo : Maxime Johnson Pour ceux qui ont vraiment horreur de perdre leur verre.

Quand la pandémie sera terminée et que les fêtes recommenceront, l’AirTag pourrait d’ailleurs être utile pour un autre genre de chasse au trésor: retrouver son verre dans les soirées.

Avec du ruban adhésif et un AirTag, vous ne perdrez donc plus jamais votre verre pour bien longtemps. Vous perdrez un peu votre dignité, cela dit.

