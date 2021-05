Le nouveau jeu d’Ubisoft «Tom Clancy’s The Division Heartland» sera gratuit et sortira bientôt

Ubisoft a annoncé un nouveau chapitre à l’univers The Division, qui portera le nom de Tom Clancy's The Division Heartland. Ce nouveau jeu, en développement par le studio Red Storm, sera attendu pour 2021 ou 2022 et sera gratuit.

• À lire aussi: Prix Série Indie Ubisoft Banque Nationale: nos studios savent nous en mettre plein la vue

Sans donner plus de détails, Ubisoft a toutefois mentionné que Heartland sera «un jeu indépendant des autres titres de la série et ne nécessitera pas d’avoir joué aux autres chapitres».

Heartland proposera «une nouvelle perspective sur l’univers de The Division, dans un tout nouvel environnement». Le nouveau jeu devrait paraître sur PC, consoles et sur le cloud.

On se rappelle que The Division 1 et 2 se déroulent respectivement à New York et Washington D.C. Avec le nom Heartland, on peut supposer que les évènements de cette nouvelle aventure se dérouleront dans la vaste région rurale du Midwest américain.

Est-ce qu’on doit s’attendre à un autre «action-RPG» comme ses prédécesseurs? Peut-être qu’Ubisoft tentera sa chance avec un battle royale? D’ici là, on ne peut faire que des suppositions sur ce que Ubisoft et Red Storm nous réservent.

Si vous êtes intéressé à recevoir plus d’informations sur The Division Heartland et avoir la chance de participer aux différentes phases de tests, vous n’avez qu’à suivre ce lien.

Suivez-nous sur Twitch!

s