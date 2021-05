Nintendo Switch: créez et partagez vos propres jeux avec Game Builder Garage [VIDÉO]

Devenir créateur peut passer de rêve à la réalité. C’est ce que Nintendo propose grâce au logiciel Game Builder Garage, disponible exclusivement sur console Nintendo Switch à partir du 11 juin prochain.

Avec ce nouveau logiciel, petits et grands pourront s'amuser à apprendre à créer et à partager leurs propres jeux vidéo. En connectant des créatures colorées appelées Nodons, le joueur aura le plaisir d'apprendre les bases de création de jeu grâce à des leçons amusantes et guidées qui couvrent les bases de la programmation de jeux visuels, et ce sans aucune expérience préalable!

Les Nodons sont des créatures avec beaucoup de personnalité qui sont utilisées pour vous aider à créer vos jeux à partir de rien. Il existe des dizaines de Nodons dans Game Builder Garage. Chacun a une fonction unique, et vous pouvez apprendre à créer des jeux simplement en les connectant de différentes manières, comme le montre la bande-annonce.

«Pour ceux et celles ayant toujours voulu créer leurs propres jeux vidéo, Game Builder Garage est le point de départ idéal», a déclaré Dom Gross, le Directeur général de Nintendo du Canada. Game Builder Garage pourrait être le jeu qui donnera la piqûre aux plus jeunes pour une carrière dans l’industrie florissante du jeu vidéo.

Bien que Game Builder Garage puisse fonctionner avec une manette Joy-Con, une manette Nintendo Switch Pro Controller, ou les commandes de la console Nintendo Switch Lite, vous pouvez également créer des jeux à l'aide d'une souris compatible qui se branche dans le port USB de la station d’accueil Nintendo Switch. Cette option peut être plus facile pour les gens qui aiment la sensation d'une souris lorsqu’ils naviguent dans le logiciel.

Game Builder Garage sera disponible en magasin et dans le Nintendo eShop dès le 11 juin au prix de 39,99 $.

