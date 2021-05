Stranger Things 4: une nouvelle bande-annonce enflamme le web [VIDÉO]

Ça fait longtemps qu'on attend des nouvelles de la saison 4 de Stranger Things: enfin, il y a une nouvelle bande-annonce qui enflamme le web.

Un nouveau teaser est apparu ce matin sur la chaîne YouTube de la célèbre série Netflix. Cet aperçu semble plonger dans le passé d'Eleven et, potentiellement, d'autres enfants aux talents surnaturels. On risque donc d'en savoir plus sur le projet MKUltra dont Eleven a été victime, et ça s'annonce assez sombre.

Ce n'est pas exactement le premier aperçu de la saison 4 de Stranger Things. En 2020, une vidéo intitulée «From Russia with love» semblait dévoiler le retour d'un personnage tristement disparu dans la saison précédente.

La biographie Twitter du compte Stranger Things a également été modifiée et indique maintenant «002/004». Les détectives du web se sont activés afin de comprendre ce que cet indice signifie, mais il n'y a pas de confirmation pour le moment. Certains croient que l'indice dévoile la sortie de la saison 4, mais d'autres internautes pensent qu'il s'agit d'un décompte du nombre de teasers auxquels ont peut s'attendre. On pouvait lire «001/004» dans la description du premier aperçu, «From Russia with love», alors nous aurons peut-être droit à deux autres aperçus avant la sortie de la prochaine saison.

Aucune date de sortie n'a officiellement été dévoilée pour Stranger Things 4, mais on surveille ça de près!

