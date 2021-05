Black Widow: voyez les nouvelles affiches des personnages

Le film Black Widow arrive à grands pas et Marvel en profite pour faire un peu de marketing! De nouvelles affiches des personnages principaux viennent d'être dévoilées pour vous rappeler que le film arrive bientôt sur Disney+ et au grand écran.

• À lire aussi: Marvel: Loki sortira plus tôt que prévu sur Disney Plus

• À lire aussi: Marvel: premier aperçu pour Eternals, de nouveaux détails pour Black Panther 2 et Captain Marvel 2 [VIDÉO]

Voici les affiches dévoilées par Marvel Studios!

Natasha Romanoff / Black Widow

Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Alexei Shostakov / Red Guardian

Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Yelena Belova

Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Melina Vostokoff

Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Mason

Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Taskmaster

Marvel Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Chose intéressante à propos de Taskmaster: on ne voit pas de nom d'acteur associé au rôle. Ce sera donc une surprise!

Le film se déroule après les événements de Captain America: Civil War (2016) et met en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow. Elle sera accompagnée de Florence Pugh (Lady Macbeth), David Harbour (Stranger Things), O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale), William Hurt (A History of Violence), Rachel Weisz (Disobedience) et Ray Winstone (The Departed).

Black Widow sort le 9 juillet 2021 au cinéma et sur Disney+ via Premier Access.

À VOIR AUSSI

s

s