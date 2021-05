Twitter lance Tip Jar pour s'envoyer de l'argent entre utilisateurs

C'est désormais officiel, vous pourrez bientôt gagner de l'argent sur Twitter. Le réseau social a annoncé le lancement de Tip Jar, sa nouvelle fonctionnalité pour envoyer de l'argent à l'utilisateur de son choix. Pour le moment, seule une poignée d'internautes ont accès à cet outil, mais Twitter devrait le déployer mondialement sous peu.

« Nous vous voyon$ - vous qui glissez votre lien PayPal après que votre Tweet soit devenu viral, ou qui ajoutez votre $Cashtag à votre profil pour que les gens puissent soutenir votre projet, ou si vous avez simplement besoin d'un petit coup de pouce », a déclaré Twitter sur son blogue. Le réseau social a enfin confirmé les informations qui circulaient déjà sur la toile. Les membres pourront désormais donner de l'argent à l'utilisateur de son choix directement depuis son profil Twitter.

Pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible que pour un groupe limité de personnes sous iOS et Android, choisies par Twitter, qui utilisent l'application en anglais. Parmi elles, on retrouve des créateurs, des journalistes, des experts et des organisations à but non lucratif.

Le bouton Tip Jar est accessible depuis le profil des utilisateurs concernés et permet d'envoyer de l'argent via les services PayPal, Venmo, Cash App, Patreon et Bandcamp, a précisé Twitter. « Une fois le service ou la plateforme de paiement sélectionné, vous serez automatiquement redirigé sur son application. Vous pouvez ainsi montrer votre soutien en versant le montant de votre choix. [...] La disponibilité et les caractéristiques des services de paiement peuvent varier selon les régions », ajoute le réseau social.

Vers une augmentation du temps en ligne ?

Des sommes sur lesquelles Twitter ne percevra aucun pourcentage. La plateforme a assuré ne prendre « aucune contrepartie financière ». Une décision permettant ainsi de rémunérer encore ses créateurs. Ces derniers temps, le réseau social a mis en place de plus en plus de fonctions pour monétiser le contenu de ses utilisateurs. « Tip Jar est un moyen facile de soutenir les voix incroyables qui animent la conversation sur Twitter. Il s'agit ici d'une première étape dans notre travail, dont le but est de créer de nouvelles façons, pour les gens, de recevoir et de montrer leur soutien sur Twitter, avec de l'argent ».

Si le géant américain présente cette nouveauté comme un moyen pour récompenser le travail de ses utilisateurs, cette stratégie permettra aussi à la plateforme d'augmenter le temps passé en ligne, ce qui entraînera une croissance de leur taux d'engagement. Ces derniers temps, Twitter ne cesse de dévoiler de nouvelles fonctionnalités. Une attitude agressive en réponse au succès de son rival chinois TikTok.

