Dave Bautista rejoint Daniel Craig dans la suite de Knives Out

Dave Bautista donnera la réplique à Daniel Craig dans la suite de Knives Out. La vedette de James Bond et le réalisateur Rian Johnson tournent plusieurs suites consécutives du film à succès original pour Netflix et la vedette des Gardiens de la Galaxie fera partie de la distribution.

Le tournage débutera en Grèce cet été, selon Deadline. On ne sait pas quel personnage Dave Bautista jouera, mais Daniel Craig sera de retour dans le costume du détective excentrique Benoit Blanc.

Jamie Lee Curtis, quant à elle, a récemment révélé qu'elle ne reprendrait pas le rôle de Lynda Drysdale pour ces suites.

«Pour dissiper toute rumeur, la famille Thromby est en thérapie familiale et le thérapeute a suggéré de rester loin de Benoit Blanc à l'avenir», a-t-elle écrit, ajoutant que Lynda «allait bien depuis qu'elle avait mis son imbécile de mari porteur de mocassins à la porte, désolée @donjohnson».

Elle a ajouté: «AUCUN d'entre nous ne rejoindra M. Blanc en Grèce. En tant que porte-parole de la famille, nous souhaitons le meilleur aux cinéastes dans leur nouvelle entreprise.»

