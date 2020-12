Guardians of the Galaxy: Amanda Seyfried explique pourquoi elle a refusé le rôle de Gamora

Amanda Seyfried a refusé le rôle de Gamora dans Guardians of the Galaxy parce qu'elle craignait que le film ne soit un échec au box-office et qu'il ne nuise à sa carrière.

• À lire aussi: The Witcher: le tournage reprend sans Henry Cavill

• À lire aussi: Game of Thrones: Matt Smith et Olivia Cooke rejoignent la distribution de la série sur la dynastie Targaryen

L'actrice de Mamma Mia! s'était vu offrir le rôle de l’ancienne tueuse à la peau verte en 2013, mais l'avait alors refusé, prétextant qu'elle ne voulait pas passer plusieurs heures à se faire maquiller chaque jour.

Or, dans une nouvelle entrevue pour le balado The Hollywood Reporter's Awards Chatter, Seyfried a révélé qu'elle avait également des doutes sur le succès de la franchise et qu'elle craignait qu'en cas d'échec, sa carrière ne s'en remette pas.

«Je ne voulais pas faire partie du premier film Marvel à se planter, a-t-elle admis. J'ai dit: "Qui veut voir un film sur un arbre qui parle et un raton laveur ?" Ce sur quoi, clairement, j'ai vraiment eu tort. Le scénario était génial, tout était basé sur le fait de ne pas vouloir être ''ce type''. Parce que si vous êtes la vedette d'un film géant comme celui-là, et qu'il fait un flop, Hollywood ne vous pardonne pas. J'ai vu cela arriver à des gens et c'était une énorme peur pour moi. Je me suis dit: ''ça vaut vraiment le coup?"»

Le rôle a finalement été attribué à Zoe Saldana, qui a joué aux côtés de Chris Pratt, de Dave Bautista, de Karen Gillan, de Vin Diesel et de Bradley Cooper.

Guardians of the Galaxy, réalisé par James Gunn, a été très bien reçu lors de sa sortie en 2014 et est devenu le troisième film le plus rentable de l'année. Cela a conduit à une suite en 2017 et un troisième opus est actuellement en préparation.

L'équipe de Guardians of the Galaxy est également apparue dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame de 2019, et elle devrait également figurer dans le prochain Thor: Love and Thunder de Taika Waititi.

Rejoignez notre serveur Discord!