PS5: enfin de nouvelles couleurs pour la DualSense!

Ça y est, Sony a entendu nos prières. La DualSense de la PlayStation 5 aura enfin de nouvelles couleurs: Midnight Black et Cosmic Red.

À partir du mois prochain, les nouveaux coloris seront disponibles chez les détaillants participants. Selon les informations sur le blogue de PlayStation, la date exacte pourrait varier selon la région, alors il faudra communiquer directement avec les détaillants pour connaître la disponibilité des manettes.

« Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette sans fil DualSense originelle de sorte que les trois coloris s’accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s’adapter aux nouveaux coloris.

Nous espérons que ces nouveautés raviront nos fans et leur permettront d’apprécier encore plus leurs sessions de jeu. » – Satoshi Aoyagi

Midnight Black comporte deux nuances subtiles de noir et de gris clair. Selon Sony, il symbolise l'espace vu à travers une nuit étoilée.

Cosmic Red a un design noir et rouge inspiré des nuances rougâtres du cosmos.

La DualSense Midnight Black coûtera 89,99$ tandis que la Cosmic Red sera vendue à 94,99$. Pour le moment, il n'y a pas d'explication concernant la différence de prix.

La compagnie a-t-elle été inspirée par nos suggestions de couleurs? On le saura jamais.

