Mission impossible: Tom Cruise revient sur l’une de ses cascades mythiques

Tom Cruise avait mis des pièces de monnaie dans ses chaussures afin de l’aider à trouver l’équilibre pour une de ses cascades les plus mémorables dans Mission: Impossible.

Dans le film de 1996, Ethan Hunt, le personnage de Tom Cruise, est suspendu au plafond d’un sous-sol du quartier général de la CIA qui contient une liste top secrète, soutenu par un câble tenu par le personnage de Franz, campé par Jean Reno. Or, ce dernier lâche soudainement prise et laisse l’agent secret chuter jusqu’à se trouver à quelques centimètres du sol, l’obligeant à rester parfaitement en équilibre au bout du câble.

Dans une série d’entretiens avec le réalisateur Christopher McQuarrie, ajoutée en bonus à la version Blu-ray anniversaire du film, Tom Cruise explique qu’il avait été incapable de trouver l’équilibre pour ne pas toucher le sol avant de finalement trouver un truc.

«On manquait de temps, et ma tête continuait à toucher le sol et la prise n’était pas bonne», explique-t-il dans l’un de ces entretiens, relayé par le Hollywood Reporter.

C’est alors qu’il a eu l’idée de demander des pièces de monnaie aux membres de l’équipe pour lester ses chaussures afin de faire contrepoids. Brian De Palma, qui a réalisé le film, pensait ne pas parvenir à filmer la cascade en un seul plan, mais Tom Cruise a insisté, persuadé qu’il allait y parvenir.

«Brian a dit: "Encore une et après je vais devoir faire des coupes pour faire la scène", s’est souvenue la vedette. J’ai dit: "Je peux le faire". Et je suis descendu jusqu’au sol et je n’ai pas touché. Je me souviens de m’être dit: "Bon sang, je n’ai pas touché". Et je tenais, je tenais, je tenais, je tenais. Et je suais, je suais. Et il continuait à tourner.»

Après quoi Tom Cruise s’est rendu compte que Brian De Palma avait déjà sa prise, mais qu’il s’était amusé à le laisser suspendu jusqu’à finalement éclater de rire et soulager l’acteur.

Tom Cruise s’apprête à revenir avec Mission: Impossible 7 dont la sortie a été fixée à mai 2022.

