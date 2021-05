Helen Mirren: «Conduire dans Fast & Furious 9 est un rêve devenu réalité»

Helen Mirren a réalisé l'un de ses rêves en prenant le volant pour Fast & Furious 9.

La vedette de The Queen reprend son rôle du cerveau criminel Magdalene Shaw dans le prochain film et elle a déclaré à Entertainment Tonight que même si son rôle dans ce dernier opus était plus discret, cette fois elle avait pu mettre les pieds sur les pédales.

«Je l'ai enfin fait, oui! s'est-elle exclamée. Et quelle voiture! Et quel tour sur le Mall, à Londres! C'était la chose la plus cool qui soit», a-t-elle confié.

L'expérience a été rendue encore plus incroyable par le fait que l'actrice a été rejointe par son collègue Vin Diesel dans le véhicule. «Mais avec Vin à côté de [moi]! Le conduire, je veux dire, c'était fantastique! Et je sais vraiment comment faire un double débrayage. Et c'était une voiture incroyable. C'était un rêve. C'était fantastique», a-t-elle ajouté.

Fast & Furious 9 sort le 25 juin 2021 en Amérique du Nord.

