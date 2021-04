Vin Diesel et Justin Lin travaillent sur la fin de Fast & Furious

Justin Lin travaille avec Vin Diesel pour essayer de trouver la fin parfaite de la saga Fast & Furious.

Lin a réalisé cinq épisodes de la franchise, dont le prochain Fast & Furious 9, et il a été confirmé qu'il y aurait deux autres films avant qu'il n'y mette fin. Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, le réalisateur a déclaré qu'il avait fait équipe avec le héros de la saga, Vin Diesel, qui joue Dominic Toretto, et qu'ils étaient «en train» de considérer comment Fast & Furious devrait se terminer. «Nous sommes bien en train de le faire. Avec le recul, en discutant avec Vin aujourd'hui, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on y travaille. Il y a des moments où je me souviens d'avoir passé du temps avec lui et on se disait: “Eh bien, quel sera le dernier chapitre? Où va Dom?” Et donc, tout commence à s'assembler maintenant, et je dois dire, encore une fois, que c'est vraiment épanouissant.»

Le cinéaste de 49 ans a déclaré que le succès de la franchise avait changé la façon dont il pouvait réaliser ses films, se remémorant un incident lors du tournage du cinquième opus en 2011 au cours duquel les patrons de studio d'Universal avaient refusé sa demande de filmer une course poursuite coûteuse. «À l'époque, je disais: “Il faut qu'on fasse cette course poursuite dans les favelas”, et le studio me disait: “Non, pas assez d'argent.” J'ai dit: “Allez vous faire voir, les gars. Nous allons le faire!”», a-t-il expliqué, ajoutant que lui et l'assistant-réalisateur avaient terminé la séquence de six jours en moins de deux jours. «Maintenant, quand nous avons besoin de cinq jours pour faire une poursuite, c'est genre: “D'accord, super.” Donc, je pense qu'il y a une ambiance vraiment différente sur celui-ci, et j'ai l'impression que nous avons tous fait ce voyage et que nous l'avons bien mérité. Donc, je savoure ça en ce moment, alors que nous créons le film.»

Fast & Furious 9 devrait sortir en juin.

