Voici où précommander Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Nintendo Switch

Les remakes de Pokémon Diamond et Pearl arriveront à temps pour les Fêtes! Pèse sur Start a réuni quelques points de vente où vous pouvez, dès maintenant, précommander vos copies de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et les avoir le jour de leur sortie, le 11 novembre 2021.

Voici donc où précommander les jeux pour vous assurer de mettre la main sur un exemplaire physique:

Si vous préférez encourager vos boutiques locales, voici quelques adresses qui acceptent les réservations:

Les jeux seront aussi offerts en version numérique et en précommande via le Nintendo eShop.

