Indiana Jones 5: le tournage commence bientôt... sur fond de spéculations au sujet de l’histoire

Le tournage du prochain Indiana Jones avec Harrison Ford débutera au Royaume-Uni la semaine prochaine, indiquent des sources de Deadline.

• À lire aussi: Le chapeau d’Indiana Jones et un droïde de Star Wars aux enchères à Los Angeles

• À lire aussi: Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen rejoint la distribution

Les caméras commenceront à filmer dans les studios Pinewood et dans d'autres endroits, Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge et Boyd Holbrook étant tous en Grande-Bretagne, prêts à se plonger dans leur personnage. Le cinéaste de Logan, James Mangold, a succédé à Steven Spielberg à la réalisation, qui reste producteur, aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel.

Les détails de l'intrigue sont encore gardés secrets, mais certaines sources affirment que le contexte du film pourrait être la course spatiale des années 1960. Toutefois, de récentes rumeurs, indiquant qu’une partie du tournage se déroulerait du côté du château de Bamburgh, sur la côte de l’Angleterre, font supposer à certains un autre plan de match.

Den of Geek, notamment, rapporte que l’utilisation d’un tel lieu pourrait vouloir dire que le long-métrage recyclerait un scénario écrit à l’époque par Chris Columbus pour Indiana Jones and the Last Crusade, mais qui avait finalement été tabletté.

Intitulée Indiana Jones and the Monkey King, cette version du film devait entre autres commencer avec un affrontement entre l’aventurier... et le fantôme d’un baron écossais (!), lors de vacances en Écosse.

Peu importe son scénario, ce nouvel Indiana Jones, le cinquième de la saga, fera suite à Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, sorti en 2008. Le prochain volet doit pour l’instant paraître en juillet 2022.

s