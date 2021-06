Dexter: John Lithgow, alias Trinity Killer, de retour dans la nouvelle saison

John Lithgow reprendra le rôle d’Arthur Mitchell, alias le Trinity Killer, dans la nouvelle saison de Dexter.

• À lire aussi: Teaser: voyez le nouveau Dexter en action! [VIDÉO]

• À lire aussi: Dexter: on connaît maintenant la nouvelle identité du tueur en série

Selon Deadline, la participation de Lithgow dans la neuvième saison de la série sera brève, mais importante. L’acteur avait d’ailleurs reçu son cinquième trophée Emmy pour le rôle du terrifiant Trinity Killer aux côtés de Michael C. Hall, qui incarne le rôle-titre.

Comme vous, je me pose beaucoup de questions sur ce retour. Mais, au cours des huit saisons de la série, Dexter a eu plusieurs accompagnateurs imaginaires. Trinity va-t-il être une nouvelle vision du cher Dexter Morgan?

• À lire aussi: Arrêtez tout! Un nouveau teaser de Dexter est sorti! [VIDÉO]

Le Trinity Killer, lors de son apparition dans la quatrième saison de la série, a probablement été l'adversaire le plus redoutable de Dexter. Père de famille, bénévole et homme de foi, Trinity avait la mauvaise habitude de tuer plusieurs personnes de façon cyclique. Il a donné à Dexter du fil à retordre, et lui a même enlevé un être cher.

Pour le moment, la neuvième saison de Dexter devrait toujours être diffusée à l'automne 2021 sur Showtime.

À VOIR AUSSI

s

s