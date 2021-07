Jeux PS4 et PS5: jusqu’à 70% de rabais avec la Super Promo d’été du PS Store

Ironiquement, il y a rarement une meilleure période pour regarnir sa ludothèque avec des jeux à bas prix que durant la saison chaude!

Le PlayStation Store s’inspire ainsi de Steam et de sa célèbre vente estivale et propose sa Super Promo d’été, qui sera en vigueur jusqu’au 18 août et qui regorge d’excellents titres en solde, tant pour la PS4 que pour la PS5.

Plus de 1000 titres et expansions sont actuellement offerts au rabais, et d’autres jeux doivent encore rejoindre la longue liste le 4 août prochain. Notons cependant que certains jeux cesseront à ce moment d'être compris dans la Super Promo.

Dès aujourd'hui, on y trouve néanmoins un très bon éventail d’aventures, certaines parues récemment, dont les prix sont réduits jusqu'à 70%.

Voici quelques jeux en solde qui ont retenu notre attention:

Battlefield 1

25,99$ 6,49$

6,49$ Bloodborne

19,99$ 9,99$

9,99$ Borderlands 3 PS4 & PS5

79,99$ 26,39$

26,39$ Call of Duty: Black Ops Cold War - Pack Cross-gen PS4 & PS5

89,99$ 44,99$

44,99$ Control

39,99$ 19,99$

19,99$ Crash Bandicoot 4: It’s About Time

79,99$ 47,99$

47,99$ Demon’s Souls

89,99$ 63,89$

63,89$ F1 2020

79,99$ 19,99$

19,99$ Final Fantasy XV: Édition Royale

46,99$ 23,49$

23,49$ Grand Theft Auto V: Édition Premium

39,99$ 19,99$

19,99$ Hitman 3 PS4 & PS5

79,99$ 39,99$

39,99$ It Takes Two PS4 & PS5

54,99$ 41,24$

41,24$ Layers of Fear 2

26,99$ 6,74$

6,74$ Little Nightmares II PS4 & PS5

39,99$ 31,99$

31,99$ Mafia: Trilogy

79,99$ 43,99$

43,99$ Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

49,99$ 24,99$

24,99$ Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5

64,99$ 45,49$

45,49$ Mass Effect: Édition Légendaire

79,99$ 59,99$

59,99$ Metro Exodus

53,49$ 18,72$

18,72$ Moving Out

33,49$ 16,74$

16,74$ NHL 21

79,99$ 26,39$

26,39$ Outriders PS4 & PS5

79,99$ 51,99$

51,99$ Persona 5 Royal Deluxe Edition

93,49$ 42,07$

42,07$ PGA Tour 2K21

79,99$ 26,39$

26,39$ Red Dead Redemption 2

79,99$ 32,79$

32,79$ Returnal

89,99$ 63,89$

63,89$ Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5

79,99$ 53,59$

53,59$ Spyro Reignited Trilogy

53,49$ 18,72$

18,72$ The Dark Pictures Anthology: Little Hope et Man of Medan

66,99$ 33,49$

33,49$ The Outer Worlds

79,99$ 26,39$

26,39$ Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe

69,99$ 55,99$

55,99$ Untitled Goose Game

26,99$ 13,49$

Pour voir la Super Promotion d’été du PlayStation Store au complet, c’est par ici!

