Black Widow: Stephen Dorff regrette ses commentaires sur Scarlett Johansson

Stephen Dorff regrette les commentaires controversés qu'il a faits récemment sur Scarlett Johansson et Black Widow.

Au cours d'une entrevue accordée à The Independent au début du mois de juillet, l'acteur de Blade s'était lancé dans une diatribe insultante sur son choix de rôles et avait pris pour cible le prochain film de Marvel, dans lequel Scarlett Johansson incarne Natasha Romanoff/Black Widow. Stephen Dorff qualifiait le film de «déchet» et déclarait qu'il était «gêné» pour Scarlett. Toutefois, dans une discussion avec TMZ le 28 juillet, le comédien de 47 ans a exprimé des regrets sur certaines de ses déclarations.

«Oh, j'adore Scarlett, je pense que cela a été pris un peu hors contexte. C'est une grande actrice. J'ai entendu dire qu'elle allait être maman, donc je lui souhaite le meilleur. C'est une vieille amie à moi donc je me sentais mal à propos de ce commentaire», a-t-il déclaré, avant d'admettre qu'il s'était un peu emporté lors de son entretien avec le journaliste de The Independent. «Je pense que ce gars m'a eu dans un moment où je disais un peu n’importe quoi, et je me suis senti un peu mal par cela. Ça arrive parfois.»

Stephen Dorff a ensuite raconté qu'il avait envoyé un petit mot à Scarlett Johansson après son entrevue scandaleuse, mais qu'il n'avait pas eu de réponse de la vedette ou de ses représentants.

L’acteur a cependant confirmé qu'il n'avait pas l'intention de regarder Black Widow ou tout autre film de superhéros similaire dans un avenir proche. «Je ne vais pas vraiment voir ces films. J'ai aimé Iron Man, j'aime quand ils sont un peu plus sombres, j'adore le Joker, j'ai hâte de voir le nouveau Batman, le film de Matt Reeves», a-t-il ajouté.

