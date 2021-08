Vous ne rêvez pas, Myst arrivera sur Xbox et la Game Pass à la fin du mois

Non, nous ne sommes pas en 1993... et, pourtant, Myst arrive bel et bien sur Xbox à la fin du mois, de même que sur la Xbox Game Pass.

• À lire aussi: The Ascent: un RPG d'action cyberpunk aussi accrocheur qu'ambitieux [CRITIQUE]

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [AOÛT 2021]

Rassurez-vous, on ne parle pas ici de la version originale du titre qui a redéfini les jeux d’énigmes dans les années 90, mais bien du plus récent remake du titre, d’abord paru sur Oculus Quest en décembre dernier. Celui-ci paraîtra ainsi sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Mac le 26 août prochain. Et pour les trois premières plateformes, de même sur le cloud, il sera accessible par le biais de la Xbox Game Pass.

Au niveau des améliorations apportées à la relecture du classique, on note une refonte complète des graphismes et du son, de même que «l’ajout d’une part d’aléatoire dans les énigmes» afin que «celles et ceux qui connaissant déjà le jeu puissent en profiter sous un autre jour», peut-on lire dans un billet de blogue de Jeff Lanctot, du studio Cyan.

Image courtoisie Cyan

Ce travail devrait notamment se refléter dans les performances du titre, alors que celui-ci devrait pouvoir tourner en 4K à un débit de 60 images par seconde sur la Xbox Series X, notamment.

Pour la première fois de son histoire, Myst proposera également une traduction totale, de l’interface jusqu’aux dialogues. «Plusieurs options d’accessibilité» doivent par ailleurs aussi faire leur chemin jusque dans le remake du jeu iconique.

Grosse fin de mois pour la Xbox Game Pass

• À lire aussi: Xbox Live Gold, Game Pass et Game Pass Ultimate: lequel choisir selon vos besoins [GUIDE]

Après Hades et Katamari Damacy Reroll en début de mois, force est d’admettre que la sélection d’août sur la Xbox Game Pass frappe fort.

Ainsi, outre Myst, les abonnés du service de jeu sur demande de Microsoft auront droit à de très intéressants titres au cours des deux prochaines semaines.

Image courtoisie Microsoft

Voici donc les nouveaux jeux qui s’amènent sur la Xbox Game Pass d’ici la fin août:

Déjà disponibles

Humankind (PC)

(PC) Need for Speed Heat (cloud) – EA Play et Xbox Game Pass Ultimate

(cloud) – EA Play et Xbox Game Pass Ultimate Star Wars Battlefront II (cloud) – EA Play et Xbox Game Pass Ultimate

(cloud) – EA Play et Xbox Game Pass Ultimate Star Wars Jedi: Fallen Order (cloud) – EA Play et Xbox Game Pass Ultimate

19 août

Recompile (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Train Sim World 2 (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Twelve Minutes (cloud, console et PC)

25 août

Psychonauts 2 (cloud, console et PC)

26 août

Myst (cloud, console et PC)

À VOIR AUSSI

s

s