Call of Duty: Vanguard ramènera les joueurs sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale dès novembre [BANDE-ANNONCE]

Après les années 80 l’an dernier, Call of Duty retourne à la Deuxième Guerre mondiale et à ses premières amours avec Vanguard, qui paraîtra le 5 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Dévoilé ce jeudi parallèlement à événement spécial dans Warzone, le prochain volet de la franchise d’Activision amènera ainsi les joueurs sur quatre fronts différents du conflit mondial: à l’Est, à l’Ouest, dans le Pacifique et en Afrique du Nord.

L’histoire de la campagne doit s’inspirer de vrais combattants et événements de la Seconde Guerre mondiale, mais plongera aussi dans la fiction historique, alors qu’on incarnera également une équipe chargée de faire dérailler les plans d’après-guerre du parti Nazi, qui cherche un successeur à Hitler après la chute de Berlin.

Une première vraie bande-annonce pour le titre, développé principalement par Sledgehammer Games, a été diffusée par la même occasion, permettant de jeter un meilleur coup d’œil sur la réalisation de Call of Duty: Vanguard.

20 cartes pour le multijoueur

Le studio américain a par ailleurs précisé ce jeudi que le mode multijoueur de Call of Duty: Vanguard comptera pas moins de 20 cartes à son lancement, elles aussi éparpillées entre les fronts de l’Est, de l’Ouest, du Pacifique et de l’Afrique du Nord.

Comme dans les volets précédents de la franchise, il sera encore possible de personnaliser chaque arme à l’aide d’une variété de pièces aux caractéristiques distinctes. Cette fois-ci, on pourra également choisir de rejoindre des parties avec plus ou moins d’adversaires, et ce, peu importe la carte et le mode sélectionnés. Évidemment, les parties classiques à six contre six seront toutefois encore à l’honneur.

Fait intéressant, Vanguard proposera désormais dans son volet multijoueur des environnements destructibles, qui, une fois altérés, donneront notamment accès à de nouveaux chemins.

Quant au populaire mode Zombies, celui-ci sera de retour dans Vanguard avec une nouvelle aventure, développée par Treyarch, qui s’attachera à celle de Black Ops Cold War.

De son côté, Warzone sera aussi adapté, par Raven Software, afin de s’intégrer à l’univers de Vanguard.

Rappelons que ce dévoilement se déroule alors qu’Activision Blizzard est plongé dans la tourmente, après qu’une agence de l’État de Californie ait déposé le 20 juillet dernier une poursuite contre l’entreprise pour «violation des droits civils de l’État et des lois sur l’égalité de rémunération».

Le document fait notamment état du climat de travail toxique qui régnerait au sein de l’entreprise, ainsi que de nombreux cas de harcèlement et de discrimination à l’endroit du personnel féminin du groupe.

Dans le tumulte, le président de Blizzard J. Allen Brack a démissionné au début du mois d’août, remplacé par une équipe de direction formée de Jen Oneal et Mike Ybarra.

