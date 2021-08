«What If...?» débute sur Disney+

La série What If...?, qui modifie la ligne narratrice et le parcours des superhéros de l’univers Marvel, a fait ses débuts sur Disney+. Le studio d’animation québécois Squeeze a réalisé cinq des neuf épisodes de cette première saison.

Cette série d’animation a été lancée, la semaine dernière, avec un premier épisode intitulé Et si... Captain Carter était devenue le premier Avenger ? Un deuxième, Et si... T’Challa était devenu Star Lord ?, vient d’être mis en ligne. Les épisodes sont lancés chaque mercredi.

What If...? a vu le jour dans les bandes dessinées Marvel en 1977. La série télé s’attarde, avec des histoires inédites, aux personnages que l’on retrouve dans l’univers cinématographique de Marvel.

Le studio Squeeze, qui a des bureaux à Montréal et à Québec, a participé à la conception de cinq épisodes. Les deux premiers diffusés sur le portail ont été réalisés par le studio français Blue Spirit qui possède une antenne à Montréal. Le studio australien Flying Bark a aussi participé à la conception de cette première saison.

Photo courtoisie, Disney+ Le premier épisode de la série What If…? met en vedette Peggy Carter qui voit son univers changer en devenant un super soldat.

Les gens de la boîte d’animation Squeeze avaient rencontré les gens de l’entité de Marvel Studios, qui est derrière les films de la franchise, lors d’une tournée, à l’été 2019, à Los Angeles, visant à dénicher des partenaires potentiels. Le courant a passé.

« Marvel était sur notre liste des gens à atteindre. Ils étaient à la recherche d’un partenaire pour cette nouvelle série. On leur a présenté notre travail et ils sont tombés en amour. C’était ce qu’ils recherchaient », avait indiqué Denis Doré, président et cofondateur de Squeeze, lors d’un entretien.

Le Capitaine America

Les gens de Squeeze, qui avaient entrepris la création des cinq épisodes avant que la pandémie frappe le Québec, ont poursuivi en télétravail. Quatre-vingts employés ont travaillé sur ce projet.

Les trois studios qui ont collaboré sur What If...? n’ont pas la permission, pour le moment, de parler des épisodes qu’ils ont réalisés.

Et si... Captain Carter était devenue le premier Avenger ?, le premier épisode, détourne les débuts du personnage de Capitaine America.

Une altercation survient au moment où l’on doit injecter le sérum qui permettra à Steve Rogers de devenir un super soldat. Peggy Carter prend place dans l’appareil, pour s’assurer que l’opération soit accomplie, et elle reçoit la dose. Une transformation qui l’amènera à se lancer dans un combat contre Crâne rouge et les forces terroristes de l’HYDRA.

Docteur Strange, Killmonger et Thor font partie des personnages qui apparaîtront dans les prochains épisodes.

