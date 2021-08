Saints Row est officiellement de retour [VIDÉO]

Deep Silver et Volition ont dévoilé, lors de l’Opening Night Live du Gamescom, une bande-annonce du reboot de Saints Row.

Les rumeurs se sont finalement avérées: la franchise Saints Row retourne à ses sources et nous revient avec un reboot rempli d’humour, d’action explosive, d’armes surpuissantes et plus encore. Les joueurs redécouvriront la ville fictive de Santo Ilesco, située au sud-ouest des États-Unis. On suivra quatre jeunes criminels dont le seul désir est de faire de l’argent et de rehausser leurs statuts.

Bande-annonce de Saints Row

La plus grosse nouveauté de Saints Row permettra aux joueurs de développer leur propre empire du crime et de construire différents bâtiments dans la ville, comme des restaurants, des clubs et des ateliers qui déverrouilleront tous des quêtes supplémentaires et d’autres fonctionnalités du jeu.

La sortie de Saints Row est prévue pour le 25 février 2022. Il paraîtra sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC, et sera offert sur la plateforme en ligne d'Epic Games.

Gameplay de Saints Row

