KOTOR, God of War Ragnarök et bien plus: voici tous les jeux présentés lors du PlayStation Showcase [VIDÉOS]

Difficile d’accuser Sony de tenir sa langue après la présentation PlayStation Showcase de ce jeudi, qui a été le théâtre de plusieurs annonces importantes au sujet des jeux à venir sur la PS5 et la PS4.

• À lire aussi: Gran Turismo 7 arrive en mars 2022 sur PS4 et PS5 [VIDÉO]

• À lire aussi: God of War Ragnarök dévoile son gameplay [VIDÉO]

• À lire aussi: Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine: deux surprises annoncées par Insomniac Games [VIDÉO]

Du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic à Marvel's Wolverine, en passant par God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 et Gran Turismo 7, les moments forts et autres belles surprises ont été nombreux au cours de la diffusion d'une quarantaine de minutes, qui a proposé autant des dévoilements exclusifs que du gameplay et des annonces de date de sortie.

Si vous n'avez pas pu être au rendez-vous, voici en rafale tous les jeux qui ont été présentés lors de l'événement virtuel de Sony.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Project Eve

Tiny Tina's Wonderlands

Forspoken

Alan Wake Remastered

Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online sur PS5

Ghostwire: Tokyo

Marvel's Guardians of the Galaxy

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Deathloop

Kid A Mnesia Exhibition

Tchia

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

À VOIR AUSSI

s