LEGO rend hommage à Super Mario 64 avec un nouvel ensemble [PHOTOS ET VIDÉO]

Nintendo et LEGO collaborent à nouveau et présentent une magnifique addition à la collection grandissante de Super Mario: un bloc «?» avec des petites surprises à l’intérieur à l’effigie de Super Mario 64.

Nintendo a présenté, jeudi matin, cet ensemble qui plaira certainement à tous les fans de Super Mario. Le bloc «?», une fois construit, s’ouvrira et révèlera des dioramas miniatures de différents tableaux connus de Super Mario 64.

Parmi les fameux niveaux, on retrouve Cool, Cool Mountain, Bob-Omb Battlefield et le château de la princesse Peach. De plus, des pièces représentant les personnages principaux, comme King Bob-Omb, Mario et Peach sont aussi inclus dans la collection.

L’ensemble Bloc point d’interrogation Super Mario 64 comprendra 2064 morceaux, sortira le 1er octobre et sera vendu au prix de 199,99 $.

En attendant, il faudra surveiller le site de LEGO pour précommander cet ensemble.

Galerie photos de l’ensemble Bloc point d’interrogation Super Mario 64

