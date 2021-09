Comiccon de Québec 2021: Georges St-Pierre et John de Lancie en tête d’affiche

De retour du 9 au 10 octobre prochain après une année de pause, le Comiccon de Québec n’arrive pas les mains vides et proposera notamment à ses visiteurs des rendez-vous avec Georges St-Pierre et John de Lancie.

L’ancien combattant de l’UFC sera l’invité d’honneur de l’édition 2021, lui qui a tenu le rôle de Batroc dans l’univers cinématographique de Marvel, d’abord dans Captain America: The Winter Soldier, puis dans la série The Falcon and The Winter Soldier. Il sera au Centre des congrès de Québec le samedi 9 octobre.

Quant à John de Lancie, l’acteur américain est principalement connu pour son rôle de Q dans différentes itérations de Star Trek, dont la récente série Star Trek: Picard. On l’a aussi vu à travers les années dans Breaking Bad et Stargate SG-1, de même qu’entendu dans My Little Pony: Friendship is Magic. Il sera quant à lui présent lors des deux jours du Comiccon de Québec.

D’autres artistes seront également de passage lors de la fin de semaine, dont le duo de cosplay Doll Damage Cosplay, formé de Kaoru Doll et Damage Cosplay, de même que les auteurs et illustrateurs Patrick Blanchette, Olivier Carpentier et Jeik Dion.

Comme par les années précédentes, une zone de jeux vidéo sera installée au Centre des congrès, pilotée par la boutique La Planque, tandis que deux voitures célèbres de Knight Rider, KITT et KARR, seront aussi de la partie.

Rappelons que l’événement avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie. Cette année, le port du masque et la présentation de la preuve vaccinale seront requis pour assister à la septième édition du Comiccon de Québec.

