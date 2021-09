Blizzard: un autre chef d'Overwatch 2 quitte

Blizzard perd un autre membre important: le producteur exécutif d'Overwatch et chef du développement d'Overwatch 2, Chacko Sonny, quitte la compagnie.

• À lire aussi: Le régulateur des marchés enquête sur Activision Blizzard

• À lire aussi: Harcèlement sexuel, discrimination envers les femmes: Activision Blizzard poursuivi par la Californie

Selon Bloomberg, Sonny quittera son poste à la fin de la semaine. Dans un communiqué, on peut lire «Chacko Sonny quitte Blizzard pour prendre un congé après 5 ans de service», sans mentionner la raison exacte derrière la décision.

Blizzard a tout de même tenu à rassurer les gens que «la talentueuse équipe Overwatch fait un excellent progrès sur Overwatch 2, et grâce à son travail acharné, le jeu est en phase finale de production.» Plus de détails sur le progrès du jeu seront partagés lors de la grande finale de l'Overwatch League plus tard ce mois-ci.

Ce départ s’ajoute à l'exode grandissant chez Blizzard Activision, qui fait l’objet d’une enquête pour des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination en milieu de travail.

La cheffe des affaires juridiques Claire Hart est partie la semaine dernière et la directrice des ressources humaines Claudine Naughton quittera plus tard ce mois-ci. Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a démissionné plus tôt cet été et plusieurs développeurs, dont le directeur du prochain jeu Diablo IV, ont été mis à la porte.

On rappelle d’ailleurs que Jeff Kaplan, ancien directeur d’Overwatch, a été l’un des premiers à quitter en avril dernier, quelques mois avant que le scandale chez Blizzard Activision n’explose.

À VOIR AUSSI

s