Jusqu’à 1000$ de rabais sur la télé The Frame (2021), de Samsung

La télé The Frame (2021), de Samsung, reçoit d’excellentes critiques depuis sa sortie, et vous pouvez profiter présentement d’un très gros rabais. Faites vite, car l’offre se termine le 7 octobre.

Inspiré des galeries d’art, le téléviseur est doté d’un écran Ultra HD 4K, dont la technologie évoluée permet de profiter d’une expérience visuelle hors pair. Son design épuré et mince permet de camoufler la télévision dans le décor de la pièce sans déranger. Il est même possible d'acheter un cadre en bois ou en métal.

La Samsung The Frame se place parmi les bonnes télévisions pour le gaming, car elle est munie d’un port HDMI 2.1 et supporte le 120 Hz. À noter que les modèles 43 pouces et 50 pouces ont un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde seulement.

Pour commander la télévision The Frame (2021), de Samsung:

