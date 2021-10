House of the Dragon: première bande-annonce pour le spin-off de Game of Thrones

Lentement, mais sûrement, le moment où l’on pourra renouer avec l’univers de Game of Thrones à la télévision approche. En ce sens, HBO a partagé ce mardi une première bande-annonce du spin-off House of the Dragon, prévu pour 2022 au petit écran.

• À lire aussi: House of the Dragon: le spin-off de Game of Thrones se révèle avec de premières images

• À lire aussi: Emilia Clarke sort une bande dessinée avec un héros pas comme les autres

La courte vidéo, d’une durée d’à peine une minute, met en scène les différents personnages de la série à venir, qui se penchera plus particulièrement sur l’histoire de la Maison Targaryen, quelque 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

Sans grande surprise, la séquence ne révèle pas grand-chose du scénario du spin-off, mais, chose certaine, la sombre ambiance de la franchise, qui a fait son succès dès le début des années 2010, semble encore au rendez-vous.

Adapté du roman Fire and Blood de George R.R. Martin, le projet télévisuel sera mené par Miguel Sapochnik (Game of Thrones) et Ryan Condal (Colony), alors qu’il mettra notamment en vedette Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Paddy Considine, Eve Best, Fabien Frankel et Sonoya Mizuno.

Rappelons que House of the Dragon ne sera pas la seule série tirée de l’univers de Game of Thrones à voir le jour au cours des prochaines années, alors que le diffuseur HBO et George R.R. Martin ont signé plus tôt en 2021 un accord liant leur destinée créative pour cinq ans. Ce faisant, HBO travaillerait notamment sur pas moins de cinq projets dérivés de Game of Thrones, incluant entre autres une série animée.

À VOIR AUSSI

s

s