Hawkeye: la nouvelle bande-annonce réserve une surprise aux abonnés Disney+ [VIDÉO]

Noël arrive plus tôt pour les fans de Marvel. Avec la nouvelle bande-annonce de Hawkeye, Disney a annoncé que les deux premiers épisodes seront disponibles le 24 novembre prochain sur la plateforme de diffusion.

• À lire aussi: Hawkeye: une première bande-annonce festive pour la nouvelle série sur Disney+ [VIDÉO]

• À lire aussi: The Book of Boba Fett: une date de début enfin confirmée par Disney+

La courte série de six épisodes, mettant en vedette Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, se déroulera à New York, pendant le temps des Fêtes. On suivra Hawkeye, qui doit s’allier avec Kate Bishop, une archère douée de 22 ans qui est aussi sa plus grande fan, pour démêler un complot criminel.

Voyez la deuxième bande-annonce festive remplie d’action, digne de Marvel.

Jeremy Renner et Hailee Steinfield partageront l’écran avec Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox.

À la fin de la bande-annonce, Disney+ a annoncé que ce n’est pas un, mais bien deux épisodes qui seront en ligne au lancement. Le 24 novembre prochain, les abonnés pourront donc profiter de deux fois plus d’action explosive, avant de retrouver un nouvel épisode de Hawkeye par semaine les mercredis suivants.

À VOIR AUSSI

s

s