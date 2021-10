Fisher-Price crée un téléphone-jouet fonctionnel pour adultes

Fini les appels imaginaires! Fisher-Price a créé une édition spéciale du fameux téléphone-jouet Chatter multicolore à l’occasion de son 60e anniversaire. Le téléphone est offert exclusivement chez Best Buy.

Il faut savoir qu’il ne s’agit pas d’un téléphone fixe, mais d’un appareil sans fil qui se connecte via Bluetooth au téléphone Android ou iOS et doit être à au moins 15 pieds du cellulaire. Il fonctionne entièrement comme un téléphone et peut passer ou recevoir des appels. Oui, oui, de vrais appels! Pas ceux sortis tout droit de notre imaginaire comme quand on était petit!

Jusqu’à 9 heures de temps de conversation peuvent être effectuées sur le téléphone Chatter avec une seule charge, et il est livré avec un bouton de haut-parleur. Bref, un appareil tout à fait justifiable pour le télétravail.

Outre les caractéristiques qui en font un appareil fonctionnel, ce téléphone pour adultes a la même apparence que son homologue jouet avec son cadran rotatif, son combiné rouge et ses yeux globuleux. Bien que l’aspect ait changé au fil des années, l’effet de nostalgie est toujours présent et cet accessoire, tout à fait nécessaire dans nos vies, sera certainement un excellent sujet de conversation dans vos prochaines réunions de travail.

Il est possible d’obtenir le Chatter de Fisher-Price pour 79,99$, exclusivement sur le site Web de Best Buy, à partir d’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks. Sa sortie est prévue pour le 1er décembre.

