Vente d’Halloween PS4 et PS5: économisez jusqu’à 75 % sur plusieurs jeux terrifiants

Il n’y a pas que le cinéma d’horreur qui a la cote à l’Halloween, les jeux vidéo aussi! C’est pourquoi le PlayStation Store vous donnera l’occasion au cours des prochains jours d’économiser jusqu’à 75 % sur certains classiques d’épouvante sur la PS4 et la PS5.

La promotion est en vigueur dès maintenant et se poursuivra jusqu’au 3 novembre, inclusivement.

Au menu, évidemment, plusieurs jeux d’horreur, comme le plus récent Resident Evil, mais aussi quelques très bons titres d’action et d’aventure pour celles et ceux qui sont à la recherche d’émotions fortes pour le 31 octobre... mais pas trop!

Voici donc une sélection de jeux en solde qui ont attiré notre attention:

Biomutant

59,99 $ 38,99 $

38,99 $ Code Vein

79,99 $ 19,99 $

19,99 $ Doom Eternal Édition Deluxe (PS4 et PS5)

119,99 $ 39,59 $

39,59 $ Friday the 13 th : The Game

19,99 $ 4,99 $

4,99 $ Hollow Knight Édition Cœur-du-Vide

19,99 $ 8,99 $

8,99 $ Inside

26,99 $ 6,74 $

6,74 $ Little Nightmares Édition Complète

39,99 $ 9,99 $

9,99 $ Little Nightmares II Édition Deluxe (PS4 et PS5)

53,49 $ 35,83 $

35,83 $ Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

26,99 $ 6,74 $

6,74 $ Outlast

26,99 $ 5,39 $

5,39 $ Outlast 2

39,99 $ 7,99 $

7,99 $ Resident Evil 2

53,49 $ 21,39 $

21,39 $ Resident Evil 7

26,99 $ 13,49 $

13,49 $ Resident Evil Village (PS4 et PS5)

79,99 $ 53,59 $

53,59 $ The Dark Pictures Anthology: Little Hope

39,99 $ 19,99 $

19,99 $ The Evil Within

26,99 $ 13,49 $

13,49 $ The Evil Within 2

79,99 $ 26,39 $

26,39 $ The Medium

66,99 $ 50,24 $

50,24 $ The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

66,99 $ 40,19 $

40,19 $ The Wolf Among Us

19,99 $ 6,99 $

6,99 $ Visage

46,99 $ 30,54 $

30,54 $ Wolfenstein II: The New Colossus

53,49 $ 21,39 $

Pour consulter l’ensemble de la promotion d’Halloween du PS Store, c’est par ici!

